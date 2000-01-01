Иван Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Вычислено 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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