Богунов Лаврентий Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти22.05.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Рождение ребёнка
Около ?.07.1882
Дочь: Марина Лаврентьева
Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина
Рождение ребёнка
11.10.1883
Сын: Богунов Филипп Лаврентьев
Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина
Рождение ребёнка
30.03.1886
Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина
Рождение ребёнка
30.09.1888
Дочь: Устинья Лаврентьева
Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина
Рождение ребёнка
17.04.1891
Дочь: Ирина Лаврентьева
Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина
Рождение ребёнка
29.05.1892
Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина
Рождение ребёнка
24.11.1893
Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина
Рождение ребёнка
10.11.1896
Дочь: Стефанида Лаврентьева
Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина
Рождение ребёнка
09.04.1898
Дочь: Анастасия Лаврентиева
Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1899
47 лет, горячка