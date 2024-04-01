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Богунов Лаврентий Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

22.05.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Богунов Георгий (Егор) Давидов

Мать: Богунова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около ?.07.1882

Дочь: Марина Лаврентьева

Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина

Рождение ребёнка
11.10.1883

Сын: Богунов Филипп Лаврентьев

Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина

Рождение ребёнка
30.03.1886

Сын: Богунов Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина

Рождение ребёнка
30.09.1888

Дочь: Устинья Лаврентьева

Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина

Рождение ребёнка
17.04.1891

Дочь: Ирина Лаврентьева

Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина

Рождение ребёнка
29.05.1892

Сын: Богунов Исак Лаврентьев

Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина

Рождение ребёнка
24.11.1893

Сын: Богунов Петр Лаврентьев

Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина

Рождение ребёнка
10.11.1896

Дочь: Стефанида Лаврентьева

Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина

Рождение ребёнка
09.04.1898

Дочь: Анастасия Лаврентиева

Мать ребёнка: Богунова Агрипина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богунова Агрипина Никитина

Смерть
22.05.1899
47 лет, горячка
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