Богунова (Черкасова) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти21.01.1874
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
31.01.1849
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 19 Ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Богунов Лаврентий Георгиев
Отец ребёнка: Богунов Георгий (Егор) Давидов
Рождение ребёнка
16.?.1858
Дочь: Вера Егоровна
Отец ребёнка: Богунов Георгий (Егор) Давидов
Рождение ребёнка
24.11.1863
Отец ребёнка: Богунов Георгий (Егор) Давидов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ольга Егорова
Отец ребёнка: Богунов Георгий (Егор) Давидов
Смерть
21.01.1874
43 года, чахотка