Богунова (Черкасова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунова (Черкасова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

21.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Черкасов Дмитрий Казак Кр. Полуденной Емельянов

Мать: Черкасова Ксения Симанова

Бракосочетание
31.01.1849

Муж: Богунов Георгий (Егор) Давидов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 19 Ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Богунов Лаврентий Георгиев

Отец ребёнка: Богунов Георгий (Егор) Давидов

Рождение ребёнка
16.?.1858

Дочь: Вера Егоровна

Отец ребёнка: Богунов Георгий (Егор) Давидов

Рождение ребёнка
24.11.1863

Сын: Богунов Георгий Егоров

Отец ребёнка: Богунов Георгий (Егор) Давидов

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ольга Егорова

Отец ребёнка: Богунов Георгий (Егор) Давидов

Смерть
21.01.1874
43 года, чахотка
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