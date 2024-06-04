Щулепов Денис (Дениско) Исаков
Место рождениядер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1595
Дата смертиМежду 1639 и 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595
Отец: Щулепов Исак (Исачно)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1612
Сын: Щулепов Матвей (Матюшка) Денисов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Щулепов Иван (Ивашко) Денисов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1639 и 1646