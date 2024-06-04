Щулепов Денис (Дениско) Исаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щулепов Денис (Дениско) Исаков

Место рождения

дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1595

Дата смерти

Между 1639 и 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1570 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595

Отец: Щулепов Исак (Исачно)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1612

Сын: Щулепов Матвей (Матюшка) Денисов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Щулепов Иван (Ивашко) Денисов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1639 и 1646

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