Щулепов Исак (Исачно) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щулепов Исак (Исачно)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1570

Дата смерти

Между 1615 и 1629

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Щулепов Ивашко Исаков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1595

Сын: Щулепов Борис (Бориска) Исаков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1595

Сын: Щулепов Денис (Дениско) Исаков

Мать ребёнка: не указана

дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1615 и 1629
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