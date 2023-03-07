Щулепов Исак (Исачно)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1570
Дата смертиМежду 1615 и 1629
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1590
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1595
Сын: Щулепов Борис (Бориска) Исаков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1595
Сын: Щулепов Денис (Дениско) Исаков
Мать ребёнка: не указана
дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1615 и 1629