Щулепов Ивашко Исаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щулепов Ивашко Исаков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Отец

Около 1570 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Щулепов Исак (Исачно)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Щулепов Демка (Дмитрий) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629
дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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