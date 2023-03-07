Щулепов Иван (Ивашко) Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щулепов Иван (Ивашко) Денисов

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Место рождения

дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Щулепов Денис (Дениско) Исаков

Мать: не указана

дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Щулепов Нефед (Нефедко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Щулепов Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Шулепов Степан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Щулепов Борис (Бориско) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Студенецкая, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Студенецкая, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
дер. Студенецкая, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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