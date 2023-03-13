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Щегловъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Щегловъ Антонъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Щегловъ Силеверстъ

Мать ребёнка: Щеглова Татьяна Алексеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Щегловъ Василий

Мать ребёнка: Щеглова Татьяна Алексеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Щегловъ Павелъ

Мать ребёнка: Щеглова Татьяна Алексеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Щегловъ Онофрей

Мать ребёнка: Щеглова Татьяна Алексеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Щеглова Татьяна Алексеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова Татьяна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова Василиса

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