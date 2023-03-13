Щегловъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Щегловъ Антонъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Щегловъ Силеверстъ
Мать ребёнка: Щеглова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Щегловъ Василий
Мать ребёнка: Щеглова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Щегловъ Павелъ
Мать ребёнка: Щеглова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Щегловъ Онофрей
Мать ребёнка: Щеглова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Щеглова Татьяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеглова Василиса