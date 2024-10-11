Паршин Ефим Федорович
Место рожденияс. Кёрша Бондарский район Воронежская область
Дата рождения01.01.1891
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1990