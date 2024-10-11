Паршин Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршин Ефим Федорович

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Место рождения

с. Кёрша Бондарский район Воронежская область

Дата рождения

01.01.1891

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1990
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

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