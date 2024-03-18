Фещенко Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенко Герасим Григорьевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Фещенко Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Фещенко Роман Герасимович

Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Фещенко Игнат Герасимович

Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Фещенко Петр Герасимович

Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Фещенко Павел Герасимович

Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Фещенко Марфа Герасимовна

Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Фещенко Ефим Герасимович

Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Фещенко Корней Герасимович

Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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