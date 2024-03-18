Фещенко Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Фещенко Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Фещенко Роман Герасимович
Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Фещенко Игнат Герасимович
Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Фещенко Павел Герасимович
Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Фещенко Марфа Герасимовна
Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Фещенко Корней Герасимович
Отец ребёнка: Фещенко Герасим Григорьевич
Смерть
Неизвестно