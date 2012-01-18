Полонянкин Василий Евдоксеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Василий Евдоксеевич

Место рождения

Гуляевское Енисейский район

Дата рождения

08.04.1928

Дата смерти

18.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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1960 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1928

Отец: Полонянкин Евдоксей Кириллович

Мать: Полонянкина Анфиса Федоровна

Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
01.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Вячеславовна

Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
15.08.1960

Сын: Полонянкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Вячеславовна

Рождение ребёнка
17.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Вячеславовна

Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
01.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Вячеславовна

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Вячеславовна

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Вячеславовна

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Вячеславовна

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.09.1974

Сын: Полонянкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Вячеславовна

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Ксения Вячеславовна

Смерть
18.01.2012
Гуляевское Енисейский район
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