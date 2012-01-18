Полонянкин Василий Евдоксеевич
Место рожденияГуляевское Енисейский район
Дата рождения08.04.1928
Дата смерти18.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1928
Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
01.05.1959
Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
15.08.1960
Сын: Полонянкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Вячеславовна
Рождение ребёнка
17.09.1963
Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
01.04.1966
Рождение ребёнка
20.01.1969
Рождение ребёнка
01.10.1972
Рождение ребёнка
05.09.1974
Рождение ребёнка
05.09.1974
Сын: Полонянкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Полонянкина Ксения Вячеславовна
Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.2012
Гуляевское Енисейский район