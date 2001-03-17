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Полонянкин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1960

Дата смерти

17.03.2001

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1960

Отец: Полонянкин Василий Евдоксеевич

Мать: Полонянкина Ксения Вячеславовна

Рождение ребёнка
24.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.03.2001
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