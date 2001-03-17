Полонянкин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1960
Дата смерти17.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1960
Рождение ребёнка
24.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.03.2001