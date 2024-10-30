Смоленская Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смоленский Алексей
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Смоленская Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Смоленский Алексей
Рождение ребёнка
20.06.1920
Дочь: Щукина (Смоленская) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Смоленский Алексей
село Нока Марьяновского района Омской области
Упоминание
1929
Славянка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
https://bessmertnybarak.ru/books/person/2085265/ Упомянут племянник Нечаев Григорий Герасимович 1910 г.р.
Смерть
Неизвестно