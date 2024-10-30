Смоленская Марфа Сергеевна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смоленская Марфа Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоленский Алексей

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Смоленская Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Смоленский Алексей

Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Щукина (Смоленская) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Смоленский Алексей

село Нока Марьяновского района Омской области
Упоминание
1929
Славянка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
https://bessmertnybarak.ru/books/person/2085265/ Упомянут племянник Нечаев Григорий Герасимович 1910 г.р.
Смерть
Неизвестно

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