Смоленский Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Мингрельский 16-й гренадерский полк
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Смоленская Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Смоленская Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
20.06.1920
Дочь: Щукина (Смоленская) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Смоленская Марфа Сергеевна
село Нока Марьяновского района Омской области
Смерть
1922