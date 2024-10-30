Смоленский Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСмоленский Алексей

Смоленский Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смоленская Марфа Сергеевна

Военная служба
Неизвестно
Мингрельский 16-й гренадерский полк
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Смоленская Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Смоленская Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Щукина (Смоленская) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Смоленская Марфа Сергеевна

село Нока Марьяновского района Омской области
Смерть
1922

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