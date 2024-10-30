Щукина (Смоленская) Анна Алексеевна
Место рождениясело Нока Марьяновского района Омской области
Дата рождения20.06.1920
Дата смерти1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920
Отец: Смоленский Алексей
село Нока Марьяновского района Омской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щукин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щукин Фёдор
Рождение ребёнка
08.01.1941
Дочь: Заикина Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Щукин Фёдор
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Щукин Фёдор
Рождение ребёнка
01.07.1947
Сын: Щукин Владислав Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
1952
Смерть
1990