Щукина (Смоленская) Анна Алексеевна 20.06.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина (Смоленская) Анна Алексеевна

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Место рождения

село Нока Марьяновского района Омской области

Дата рождения

20.06.1920

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920

Отец: Смоленский Алексей

Мать: Смоленская Марфа Сергеевна

село Нока Марьяновского района Омской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щукин Валентин Федорович

Отец ребёнка: Щукин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Фёдор

Рождение ребёнка
08.01.1941

Дочь: Заикина Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Щукин Фёдор

Рождение ребёнка
1942

Сын: Щукин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Щукин Фёдор

Рождение ребёнка
01.07.1947

Сын: Щукин Владислав Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
1952
Смерть
1990

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