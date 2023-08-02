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Параскева Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

13.04.1826

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Макаров Петр Никитич

Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Макаров Прокопий Никитич

Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Юкечева Анна Никитична

Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапердина Матрена Никитична

Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.04.1826
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