Параскева Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти13.04.1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Макаров Петр Никитич
Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Юкечева Анна Никитична
Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапердина Матрена Никитична
Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.04.1826