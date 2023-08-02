Макаров Никита Иванович
Место рожденияселение. Шараканское Газимуровской волости
Дата рождения1771
Дата смерти28.10.1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Макаров Иван
селение. Шараканское Газимуровской волости
Рождение ребёнка
1809
Сын: Макаров Петр Никитич
Мать ребёнка: Параскева Прокопьевна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Параскева Прокопьевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Юкечева Анна Никитична
Мать ребёнка: Параскева Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапердина Матрена Никитична
Мать ребёнка: Параскева Прокопьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель
Смерть
28.10.1844