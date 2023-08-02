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Макаров Никита Иванович

Место рождения

селение. Шараканское Газимуровской волости

Дата рождения

1771

Дата смерти

28.10.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Макаров Иван

Мать: не указана

селение. Шараканское Газимуровской волости
Рождение ребёнка
1809

Сын: Макаров Петр Никитич

Мать ребёнка: Параскева Прокопьевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Макаров Прокопий Никитич

Мать ребёнка: Параскева Прокопьевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Юкечева Анна Никитична

Мать ребёнка: Параскева Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапердина Матрена Никитична

Мать ребёнка: Параскева Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Служитель
Смерть
28.10.1844
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