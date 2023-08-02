Юкечева (Макарова) Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1823
Отец: Макаров Никита Иванович
Мать: Параскева Прокопьевна
Рождение ребёнка
12.05.1847
Отец ребёнка: Юкечев Иван Васильевич
селение Кутомарское
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Юкечев Иван Васильевич
селение Кутомарское
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Чернова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Юкечев Иван Васильевич
селение Кутомарское
Рождение ребёнка
29.01.1864
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Юкечев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1865
Отец ребёнка: Юкечев Иван Васильевич
селение Кутомарское
Работа или профессия
Неизвестно