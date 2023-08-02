Юкечева (Макарова) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юкечева (Макарова) Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Макаров Никита Иванович

Мать: Параскева Прокопьевна

Рождение ребёнка
12.05.1847

Сын: Юкечев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Юкечев Иван Васильевич

селение Кутомарское
Рождение ребёнка
1853

Сын: Юкечев Михайло Иванович

Отец ребёнка: Юкечев Иван Васильевич

селение Кутомарское
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Чернова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Юкечев Иван Васильевич

селение Кутомарское
Рождение ребёнка
29.01.1864

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Юкечев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.05.1865

Сын: Юкечев Николай Иванович

Отец ребёнка: Юкечев Иван Васильевич

селение Кутомарское
Работа или профессия
Неизвестно
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