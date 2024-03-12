Паюсова (Есипова) Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753 ст.
Дата смерти?.12.1810 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.
Отец: Есипов Василий
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Паюсова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Паюсов Егор Федорович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Отец ребёнка: Паюсов Егор Федорович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Отец ребёнка: Паюсов Егор Федорович
Смерть
?.12.1810 ст.