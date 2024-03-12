Паюсова (Есипова) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паюсова (Есипова) Софья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753 ст.

Дата смерти

?.12.1810 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: Есипов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Паюсова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Паюсов Егор Федорович

Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Паюсов Матвей Егорович

Отец ребёнка: Паюсов Егор Федорович

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Паюсов Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Паюсов Егор Федорович

Смерть
?.12.1810 ст.
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