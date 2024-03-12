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Паюсов Егор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729 ст.

Дата смерти

1801 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729 ст.

Отец: Паюсов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Паюсова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Паюсова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Паюсов Матвей Егорович

Мать ребёнка: Паюсова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Паюсов Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Паюсова Софья Васильевна

Смерть
1801 ст.
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