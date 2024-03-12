Паюсов Егор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729 ст.
Дата смерти1801 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729 ст.
Отец: Паюсов Федор
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Паюсова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Паюсова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1777 ст.
Мать ребёнка: Паюсова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1782 ст.
Мать ребёнка: Паюсова Софья Васильевна
Смерть
1801 ст.