Перкина (Евтифеева) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.10.1950
Дата смерти20.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1950
Рождение ребёнка
16.04.1972
Отец ребёнка: Перкин Алексей Серафимович
Рождение ребёнка
28.10.1973
Сын: Перкин Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Перкин Алексей Серафимович
Рождение ребёнка
11.12.1979
Дочь: Герасименко Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Перкин Алексей Серафимович
Рождение ребёнка
25.02.1983
Дочь: Чорба Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Перкин Алексей Серафимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перкина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Перкин Алексей Серафимович
Смерть
20.09.2014