Перкина (Евтифеева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перкина (Евтифеева) Галина Ивановна

Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

28.10.1950

Дата смерти

20.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1950

Отец: Евтифеев Иван Алексеевич

Мать: Евтифеева Нина Геннадьевна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Бракосочетание
08.03.1971

Муж: не указан

Рождение ребёнка
16.04.1972

Сын: Перкин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Перкин Алексей Серафимович

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1973

Сын: Перкин Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Перкин Алексей Серафимович

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1979

Дочь: Герасименко Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Перкин Алексей Серафимович

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1983

Дочь: Чорба Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Перкин Алексей Серафимович

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перкин Алексей Серафимович

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перкина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Перкин Алексей Серафимович

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Смерть
20.09.2014
Оус, Ивдельский, Свердловская область
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