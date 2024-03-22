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Герасименко Наталья Алексеевна

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Место рождения

Оус, Ивдельский, Свердловская область

Дата рождения

11.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1979

Отец: Перкин Алексей Серафимович

Мать: Перкина Галина Ивановна

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Бракосочетание
27.06.1997

Муж: Герасименко Сергей Иванович

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1997

Сын: Герасименко Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Герасименко Сергей Иванович

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.2000

Дочь: Герасименко Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Герасименко Сергей Иванович

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Образование
09.07.2014
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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