Герасименко Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1979
Бракосочетание
27.06.1997
Рождение ребёнка
22.07.1997
Сын: Герасименко Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Герасименко Сергей Иванович
Рождение ребёнка
20.03.2000
Дочь: Герасименко Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Герасименко Сергей Иванович
Образование
09.07.2014
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область