Герасименко Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Анастасия Сергеевна

Место рождения

Оус, Ивдельский, Свердловская область

Дата рождения

20.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2000

Отец: Герасименко Сергей Иванович

Мать: Герасименко Наталья Алексеевна

Оус, Ивдельский, Свердловская область
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