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Герасименко Анастасия Сергеевна
Герасименко Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Оус
, Ивдельский, Свердловская область
Дата рождения
20.03.2000
Пол
Женский
Отец
Герасименко Сергей Иванович
1975 г.р.
Мать
Герасименко Наталья Алексеевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2000
Отец:
Герасименко Сергей Иванович
Мать:
Герасименко Наталья Алексеевна
Оус
, Ивдельский, Свердловская область
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