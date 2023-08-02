Слукина Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Слукин Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Слукин Лаврентий Осипович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Слукин Лаврентий Осипович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Слукин Андрей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Слукин Лаврентий Осипович
Смерть
Неизвестно