Слукина Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слукина Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слукин Лаврентий Осипович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Слукин Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Слукин Лаврентий Осипович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Слукин Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Слукин Лаврентий Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Слукин Андрей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Слукин Лаврентий Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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