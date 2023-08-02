Слукин Лаврентий Осипович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Слукин Осип
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слукина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Слукин Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Слукина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Слукина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Слукин Андрей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Слукина Ирина Ивановна
Смерть
1806