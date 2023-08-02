Слукин Лаврентий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слукин Лаврентий Осипович

Место рождения

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Слукин Осип

Мать: ?

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слукина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Слукин Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Слукина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Слукин Петр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Слукина Ирина Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Слукин Андрей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Слукина Ирина Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1806
Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

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