Сухарев Максим Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухарева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Сухарев Григорий Максимович
Мать ребёнка: Сухарева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Сухарева) Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Сухарева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: (Сухарева) Лукерья Максимовна
Мать ребёнка: Сухарева Ольга Ивановна
Смерть
После 1858