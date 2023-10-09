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Сухарев Максим Степанович

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Сухарев Степан Григорьевич

Мать: Сухарева Прасковья Ивановна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухарева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Сухарев Григорий Максимович

Мать ребёнка: Сухарева Ольга Ивановна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Сухарева) Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Сухарева Ольга Ивановна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: (Сухарева) Лукерья Максимовна

Мать ребёнка: Сухарева Ольга Ивановна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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