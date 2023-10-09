(Сухарева) Марфа Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Сухарев Максим Степанович
Мать: Сухарева Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чудов Глеб Иевлевич
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Чудов Глеб Иевлевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Чудов Глеб Иевлевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: (Чудова) Евдокия Глебовна
Отец ребёнка: Чудов Глеб Иевлевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Чудов Глеб Иевлевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Чудов Глеб Иевлевич
Смерть
После 1916