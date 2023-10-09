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(Сухарева) Марфа Максимовна

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Сухарев Максим Степанович

Мать: Сухарева Ольга Ивановна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудов Глеб Иевлевич

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Чудов Евгений Глебович

Отец ребёнка: Чудов Глеб Иевлевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Чудов Тимофей Глебович

Отец ребёнка: Чудов Глеб Иевлевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: (Чудова) Евдокия Глебовна

Отец ребёнка: Чудов Глеб Иевлевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Чудов Александр Глебович

Отец ребёнка: Чудов Глеб Иевлевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Чудов Василий Глебович

Отец ребёнка: Чудов Глеб Иевлевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1916
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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