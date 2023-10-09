Сухарева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухарева Ольга Ивановна

Сухарева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Максим Степанович

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Сухарев Григорий Максимович

Отец ребёнка: Сухарев Максим Степанович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Сухарева) Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Сухарев Максим Степанович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: (Сухарева) Лукерья Максимовна

Отец ребёнка: Сухарев Максим Степанович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.