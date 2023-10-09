Сухарева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Сухарев Григорий Максимович
Отец ребёнка: Сухарев Максим Степанович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Сухарева) Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Сухарев Максим Степанович
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: (Сухарева) Лукерья Максимовна
Отец ребёнка: Сухарев Максим Степанович
Смерть
После 1858