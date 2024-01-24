Астахов Константин Астафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Астахов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Астахова Аксиния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Астахова Аксиния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Герасим Константинович
Мать ребёнка: Астахова Аксиния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Астахова Аксиния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Стефан Константинович
Мать ребёнка: Астахова Аксиния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Егор Константинович
Мать ребёнка: Астахова Аксиния Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно