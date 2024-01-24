Астахова Аксиния Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Астахов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Астахов Константин Астафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Астахов Константин Астафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Герасим Константинович
Отец ребёнка: Астахов Константин Астафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Астахов Константин Астафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Стефан Константинович
Отец ребёнка: Астахов Константин Астафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Егор Константинович
Отец ребёнка: Астахов Константин Астафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно