Астахова Аксиния Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова Аксиния Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Астахов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Астахов Константин Астафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Астахов Константин Астафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Герасим Константинович

Отец ребёнка: Астахов Константин Астафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Астахов Константин Астафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Стефан Константинович

Отец ребёнка: Астахов Константин Астафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Егор Константинович

Отец ребёнка: Астахов Константин Астафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астахов Константин Астафьевич

Смерть
Неизвестно
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