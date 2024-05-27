Первушин Максим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервушин Максим Васильев

Первушин Максим Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Первушин Василий Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Первушина) Федосья Сергеева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Первушин Савватий Максимов

Мать ребёнка: (Первушина) Федосья Сергеева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Первушин Евфим Максимов

Мать ребёнка: (Первушина) Федосья Сергеева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Первушин Дмитрий Максимов

Мать ребёнка: (Первушина) Федосья Сергеева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Первушина) Марфа Максимова

Мать ребёнка: (Первушина) Федосья Сергеева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.