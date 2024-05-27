(Первушина) Федосья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Первушина) Федосья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Максим Васильев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Первушин Савватий Максимов

Отец ребёнка: Первушин Максим Васильев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Первушин Евфим Максимов

Отец ребёнка: Первушин Максим Васильев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Первушин Дмитрий Максимов

Отец ребёнка: Первушин Максим Васильев

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Первушина) Марфа Максимова

Отец ребёнка: Первушин Максим Васильев

Смерть
Неизвестно

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