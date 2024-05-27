(Первушина) Федосья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Первушин Савватий Максимов
Отец ребёнка: Первушин Максим Васильев
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Первушин Максим Васильев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Первушин Дмитрий Максимов
Отец ребёнка: Первушин Максим Васильев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Первушина) Марфа Максимова
Отец ребёнка: Первушин Максим Васильев
Смерть
Неизвестно