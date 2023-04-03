Ксения Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Егорова

Место рождения

Новое Семеновское, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Семеновское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Григорьев

Рождение ребёнка
1752

Сын: Степан Петров

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Петр Петров

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Гликерия Петрова

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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