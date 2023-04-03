Ксения Егорова
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1752
Сын: Степан Петров
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Петр Петров
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Гликерия Петрова
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Смерть
Неизвестно