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Петр Григорьев

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Григорий Иванов

Мать: Праскева Борисова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Егорова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Степан Петров

Мать ребёнка: Ксения Егорова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Петр Петров

Мать ребёнка: Ксения Егорова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Гликерия Петрова

Мать ребёнка: Ксения Егорова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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