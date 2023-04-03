Петр Григорьев
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Григорий Иванов
Мать: Праскева Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Егорова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Степан Петров
Мать ребёнка: Ксения Егорова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Петр Петров
Мать ребёнка: Ксения Егорова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Гликерия Петрова
Мать ребёнка: Ксения Егорова
Смерть
Неизвестно