Ксенофонтова (Мельникова) Елизавета Фоминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Фомин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Сараева (Ксенофонтова) Анастасия Осиповна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Осип Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Ксенофонтов Семен Осипович
Отец ребёнка: Ксенофонтов Осип Васильевич
Рождение ребёнка
06.05.1898
Сын: Ксенофонтов Николай Осипович
Отец ребёнка: Ксенофонтов Осип Васильевич
Смерть
Неизвестно