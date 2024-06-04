Ксенофонтова (Мельникова) Елизавета Фоминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтова (Мельникова) Елизавета Фоминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Фомин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ксенофонтов Осип Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Сараева (Ксенофонтова) Анастасия Осиповна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Осип Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ксенофонтов Семен Осипович

Отец ребёнка: Ксенофонтов Осип Васильевич

Рождение ребёнка
06.05.1898

Сын: Ксенофонтов Николай Осипович

Отец ребёнка: Ксенофонтов Осип Васильевич

Смерть
Неизвестно

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