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Ксенофонтов Осип Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ксенофонтов Василий Ксенофонтович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенофонтова (Мельникова) Елизавета Фоминовна

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Сараева (Ксенофонтова) Анастасия Осиповна

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Мельникова) Елизавета Фоминовна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ксенофонтов Семен Осипович

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Мельникова) Елизавета Фоминовна

Рождение ребёнка
06.05.1898

Сын: Ксенофонтов Николай Осипович

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Мельникова) Елизавета Фоминовна

Смерть
Неизвестно

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