Ксенофонтов Осип Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ксенофонтов Василий Ксенофонтович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Ксенофонтов Семен Осипович
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Мельникова) Елизавета Фоминовна
Рождение ребёнка
06.05.1898
Сын: Ксенофонтов Николай Осипович
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Мельникова) Елизавета Фоминовна
Смерть
Неизвестно