Климин АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климин АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Место рождения

Старобалтачево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.08.1933

Дата смерти

27.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1933

Отец: Климин СТЕПАН ПРОКОПЬЕВИЧ

Мать: не указана

Старобалтачево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1962

Дочь: Климина СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

Мать ребёнка: Климина ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
1972

Сын: Климин АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Климина ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климина ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА

Смерть
27.04.2011
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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