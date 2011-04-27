Климин АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Место рождения
Дата рождения24.08.1933
Дата смерти27.04.2011
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1933
Отец: Климин СТЕПАН ПРОКОПЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
23.05.1962
Дочь: Климина СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
Мать ребёнка: Климина ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
1972
Сын: Климин АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Климина ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климина ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА
Смерть
27.04.2011
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан