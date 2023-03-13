Климина (Баталова) ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимина (Баталова) ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА

Климина (Баталова) ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1937

Дата смерти

13.03.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1937

Отец: Баталов ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать: Баталова ФЕДОСЬЯ ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
23.05.1962

Дочь: Климина СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

Отец ребёнка: Климин АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1972

Сын: Климин АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Климин АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климин АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Смерть
13.03.2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close