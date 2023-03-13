Климина (Баталова) ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1937
Дата смерти13.03.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1937
Рождение ребёнка
23.05.1962
Дочь: Климина СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
Отец ребёнка: Климин АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1972
Сын: Климин АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Климин АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.2023