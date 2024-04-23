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Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1728

Дата смерти

1798

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Фёдор Антонович

Мать: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Ермолай Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Авдотья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1753

Сын: Лаврентий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1758

Муж: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иов Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1798

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