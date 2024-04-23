Прасковья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1798
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Фёдор Антонович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Ермолай Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Авдотья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
06.01.1753
Сын: Лаврентий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Бракосочетание
1758
Муж: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иов Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Смерть
1798