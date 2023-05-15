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Букалов Михаил Иванович

Место рождения

Букалово, Орловский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

27.03.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Букалов Иван

Мать: не указана

Букалово, Орловский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Букалов Константин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Букалово, Орловский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Букалов Георгий (Егор) Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Букалово, Орловский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Букалов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Букалово, Орловский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Букалов Максим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Букалово, Орловский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Букалов Исидор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Букалово, Орловский уезд, Орловская губерния
Место жительства
С 1893
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Вычислено
Смерть
27.03.1912 ст.
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 582, 71 оборот

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