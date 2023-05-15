Букалов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти27.03.1912 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Букалов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Букалов Константин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Букалов Георгий (Егор) Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Букалов Максим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Букалов Исидор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1893
Вычислено
Смерть
27.03.1912 ст.
Фонд Д-60, оп 4, дело 582, 71 оборот