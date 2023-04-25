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Букалов Константин Михайлович

Место рождения

Букалово, Орловский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Букалов Михаил Иванович

Мать: не указана

Букалово, Орловский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букалова Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букалов Андрей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букалова Анна Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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