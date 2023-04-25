Букалов Константин Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Букалов Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букалов Андрей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букалова Анна Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно