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Букалов Иван Михайлович

Место рождения

Нарыково, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Букалов Михаил Иванович

Мать: не указана

Нарыково, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
01.06.1894 ст.

Жена: Букалова Дарья Прокопьевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 6, 20 об
Рождение ребёнка
29.09.1900 ст.

Дочь: Букалова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Букалова Дарья Прокопьевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 42 об
Рождение ребёнка
31.12.1903 ст.

Дочь: Букалова Татиана Ивановна

Мать ребёнка: Букалова Дарья Прокопьевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.

Сын: Букалов Леонид Иванович

Мать ребёнка: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.09.1907 ст.

Дочь: Букалова Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Букалова Дарья Прокопьевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 140, 113 об
Смерть
Неизвестно
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