Букалов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1869
Отец: Букалов Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1894 ст.
Фонд Д-60, оп 4, дело 6, 20 об
Рождение ребёнка
29.09.1900 ст.
Дочь: Букалова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Букалова Дарья Прокопьевна
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 42 об
Рождение ребёнка
31.12.1903 ст.
Дочь: Букалова Татиана Ивановна
Мать ребёнка: Букалова Дарья Прокопьевна
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1907 ст.
Дочь: Букалова Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Букалова Дарья Прокопьевна
Фонд Д-60, оп 4, дело 140, 113 об
Смерть
Неизвестно