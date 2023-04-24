Букалова (Кадошникова) Дарья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукалова (Кадошникова) Дарья Прокопьевна

Букалова (Кадошникова) Дарья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1894 ст.

Муж: Букалов Иван Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 6, 20 об
Рождение ребёнка
29.09.1900 ст.

Дочь: Букалова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Букалов Иван Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 42 об
Рождение ребёнка
31.12.1903 ст.

Дочь: Букалова Татиана Ивановна

Отец ребёнка: Букалов Иван Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.09.1907 ст.

Дочь: Букалова Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Букалов Иван Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 140, 113 об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.