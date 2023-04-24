Букалова (Кадошникова) Дарья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1894 ст.
Фонд Д-60, оп 4, дело 6, 20 об
Рождение ребёнка
29.09.1900 ст.
Дочь: Букалова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Букалов Иван Михайлович
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 42 об
Рождение ребёнка
31.12.1903 ст.
Дочь: Букалова Татиана Ивановна
Отец ребёнка: Букалов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1907 ст.
Дочь: Букалова Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Букалов Иван Михайлович
Фонд Д-60, оп 4, дело 140, 113 об
Смерть
Неизвестно