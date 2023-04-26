Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти22.01.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Данилов Св 29.10.1906 Степан Степанович
Отец ребёнка: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Данилов Василий Степанович
Отец ребёнка: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Кр 10.02.1902 Кирилл Степанов
Отец ребёнка: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров
Смерть
22.01.1900
Причина смерти: от сибирской язвы