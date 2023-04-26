Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

22.01.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Данилов Св 29.10.1906 Степан Степанович

Отец ребёнка: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Данилов Василий Степанович

Отец ребёнка: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Иван Степанович

Отец ребёнка: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Кр 10.02.1902 Кирилл Степанов

Отец ребёнка: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров

Смерть
22.01.1900
Причина смерти: от сибирской язвы
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