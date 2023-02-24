Данилов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1899
Дочь: Харитина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.06.1903
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: ? Максимовна
Рождение ребёнка
04.08.1906
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.06.1907
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ? Максимовна
Смерть
Неизвестно