Данилов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Кр 15.01.1876 Степан Петров

Мать: Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
04.10.1899

Дочь: Харитина Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.06.1903

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: ? Максимовна

Рождение ребёнка
04.08.1906

Сын: Данилов Мирон Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.06.1907

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ? Максимовна

Смерть
Неизвестно
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