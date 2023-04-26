Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1899
Дочь: Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Степанович
Рождение ребёнка
04.08.1906
Отец ребёнка: Данилов Иван Степанович
Рождение ребёнка
22.06.1907
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно