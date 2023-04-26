Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1899

Дочь: Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Степанович

Рождение ребёнка
04.08.1906

Сын: Данилов Мирон Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Степанович

Рождение ребёнка
22.06.1907

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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