Вологжанин Федор
Место рождения
Дата рождения08.06.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1796
Отец: Вологжанин Матфей
Мать: не указана
Крещение
10.06.1796
Восприемники: восприемник Василей Иванов
Бракосочетание
23.01.1814
Рождение ребёнка
30.07.1821
Сын: Вологжанин Степан
Мать ребёнка: Вологжанина (Попцова) Евфимия
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Вологжанин Ефим
Мать ребёнка: Вологжанина (Попцова) Евфимия
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Вологжанин Сергей
Мать ребёнка: Вологжанина (Попцова) Евфимия
Смерть
Неизвестно