Вологжанин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологжанин Федор

Место рождения

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.06.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1796

Отец: Вологжанин Матфей

Мать: не указана

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Крещение
10.06.1796
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: восприемник Василей Иванов
Бракосочетание
23.01.1814

Жена: Вологжанина (Попцова) Евфимия

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.07.1821

Сын: Вологжанин Степан

Мать ребёнка: Вологжанина (Попцова) Евфимия

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Вологжанин Ефим

Мать ребёнка: Вологжанина (Попцова) Евфимия

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Вологжанин Сергей

Мать ребёнка: Вологжанина (Попцова) Евфимия

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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