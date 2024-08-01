Вологжанина (Попцова) Евфимия
Место рожденияд. Гожнинская
Дата рождения16.09.1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1792
Отец: Попцов Ефим
Мать: не указана
Крещение
20.09.1792
Восприемники: Восприемница Акулина Перескокова
Бракосочетание
23.01.1814
Муж: Вологжанин Федор
Рождение ребёнка
30.07.1821
Сын: Вологжанин Степан
Отец ребёнка: Вологжанин Федор
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Вологжанин Ефим
Отец ребёнка: Вологжанин Федор
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Вологжанин Сергей
Отец ребёнка: Вологжанин Федор
Смерть
Неизвестно