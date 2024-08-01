Вологжанина (Попцова) Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологжанина (Попцова) Евфимия

Место рождения

д. Гожнинская

Дата рождения

16.09.1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1792

Отец: Попцов Ефим

Мать: не указана

Крещение
20.09.1792
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Восприемница Акулина Перескокова
Бракосочетание
23.01.1814

Муж: Вологжанин Федор

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.07.1821

Сын: Вологжанин Степан

Отец ребёнка: Вологжанин Федор

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Вологжанин Ефим

Отец ребёнка: Вологжанин Федор

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Вологжанин Сергей

Отец ребёнка: Вологжанин Федор

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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