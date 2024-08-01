Вологжанин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологжанин Степан

Место рождения

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.07.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1821

Отец: Вологжанин Федор

Мать: Вологжанина (Попцова) Евфимия

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Крещение
07.08.1821
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Деревни Новоселовской крестьянин Исидор Филимонов сын Житких
Бракосочетание
05.02.1840

Жена: Вологжанина (Преснецова) Евдокия

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1848

Дочь: (Вологжанина) Параскева

Мать ребёнка: Вологжанина (Преснецова) Евдокия

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1848

Дочь: (Вологжанина) Параскева

Мать ребёнка: Вологжанина (Преснецова) Евдокия

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.07.1852

Дочь: (Вологжанина) Ольга

Мать ребёнка: Вологжанина (Преснецова) Евдокия

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.03.1857

Сын: Вологжанин Захар

Мать ребёнка: Вологжанина (Преснецова) Евдокия

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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