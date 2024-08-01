Вологжанин Степан
Место рождения
Дата рождения30.07.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1821
Отец: Вологжанин Федор
Крещение
07.08.1821
Восприемники: Деревни Новоселовской крестьянин Исидор Филимонов сын Житких
Бракосочетание
05.02.1840
Рождение ребёнка
13.10.1848
Дочь: (Вологжанина) Параскева
Мать ребёнка: Вологжанина (Преснецова) Евдокия
Рождение ребёнка
13.10.1848
Дочь: (Вологжанина) Параскева
Мать ребёнка: Вологжанина (Преснецова) Евдокия
Рождение ребёнка
02.07.1852
Дочь: (Вологжанина) Ольга
Мать ребёнка: Вологжанина (Преснецова) Евдокия
Рождение ребёнка
18.03.1857
Сын: Вологжанин Захар
Мать ребёнка: Вологжанина (Преснецова) Евдокия
Смерть
Неизвестно