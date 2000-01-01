Курочкина Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Курочкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1869
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