Курочкина Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Курочкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Курочкин Иван Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1869